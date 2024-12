Eben diese Versprechen sind schnell gemacht, noch schneller vergessen. In Deutschland wurde eine Zeitenwende ausgerufen, doch vielfach blieb der Kurs altbekannt. Ricarda Lang gesteht in der Rückschau ein: „Je größer die Problembeschreibungen, desto kleiner die Antworten der Politik.“ Parallel dazu findet eine „Hyperpolitisierung des Nebensächlichen“ statt. Deutschland fragt ernsthaft: Wer ist cooler? Merz oder Scholz?

In Österreich dreht sich derweil medial alles um die Frage, wie man das Vehikel nennt, das uns aus der Wirtschaftskrise manövrieren soll: „Ömpel“? „Zuckerlkoalition“? Oder kommt gar eine andere Koalition? Eben diese Medien werfen sich auch in Prozent-Schlachten über die Wahrscheinlichkeit des Zustandekommens einer Dreierkoalitionen, schieben Wetten hinterher und werfen prophylaktisch alle ministrablen Namen in die Runde – nur um am Ende salbungsvoll raunen zu können: „Das habe ich schon immer gewusst.“

Natürlich, die Sache mit den Erwartungen – sei es an die Politik, den Chef oder die eigenen Kinder – ist eine heikle Angelegenheit. Wer in diesem Land lebt, tut gut daran, seine Hoffnungen in die Politik wohldosiert zu halten. Schließlich ist niemand auf dieser Welt, um uns in allem recht zu geben. Aber eines dürfen wir sehr wohl einfordern: Politiker, die mit Vernunft miteinander umgehen und arbeiten – in jeder Konstellation, in jeder Koalition.

Dazu gehört, Probleme zu benennen und daraus unbequeme, aber notwendige Zumutungen abzuleiten: etwa bei Pensionen, Verteidigung, Bildung, Zuwanderung. Die deutsche Dreierkoalition hat gezeigt, wie es nicht geht. Sie schaffte es nicht, über ideologische Schatten zu springen, unangenehme Wahrheiten offen auszusprechen oder Reformbedarf sichtbar zu machen und zu adressieren. „Beschreibungsangst“ nennt das die Politikwissenschaft. Oder, wie Ricarda Lang es in ihrem ehrlichen Moment auf den Punkt brachte: „Punkte, die schwierig waren, wo wir uns nicht einigen konnten, haben wir liegengelassen. Auch, weil wir es uns damals noch leisten konnten. Und dann kam die Realität, und hat das Stück für Stück infrage gestellt.“

Das Ergebnis dieser Politik? Deutschland geht am 23. Februar 2025 in vorgezogene Neuwahlen. Es ist ein teuer erkauftes Lehrstück über die Konsequenzen, die folgen, wenn mutloses Abwarten zur Maxime wird.

