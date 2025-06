Unsere Aufgabe besteht darin, Sachverhalte einzuordnen und zu kontextualisieren. Wahrheit, Transparenz und Verlässlichkeit bilden dabei die Grundpfeiler unserer Arbeit. Wir handeln nach bestem Wissen und Gewissen. Denn ein einziger gravierender Fall genügt, und die gesamte Branche gerät unter Generalverdacht. Das heißt auch, dass wir nicht nur anderen den Spiegel vorhalten sollten, sondern vor allem uns selbst. Denn wir arbeiten in einem System, das offenbar anfällig ist. Erinnert sei an Claas Relotius. Der deutsche Journalist war bis Ende 2018 Star-Reporter für „Der Spiegel“ und andere renommierte Medien. Vielfach ausgezeichnet, bis bekannt wurde, dass er Reportagen systematisch gefälscht hatte. Er erfand Personen, Zitate, Szenen. Der „Fall Relotius“ löste eine intensive Debatte über journalistische Standards aus.

Auch ORF-Brüssel-Korrespondentin Raffaela Schaidreiter, die frisch gekürte „Journalistin des Jahres“, erinnerte in ihrer Dankesrede an das Wesentliche: den Mehrwert für das Publikum und die Pflicht zur kritischen Reflexion: „Wir sind keine Stars. Wir berichten über Stars.“ Eine Selbstverständlichkeit, die ins Wanken gerät. Besonders problematisch zeigt sich das in einer Medienlandschaft, in der das Format „Journalisten interviewen Journalisten“ zu viel Raum einnimmt und Journalisten zu kleinen Stars stilisiert. Die Verhaberung stellt ein weiteres Problem dar. Das beiläufige „Du“ zwischen Politikern und Journalisten markiert den Beginn von Kompromissen – und ist doch weit und weiterhin verbreitet. Aus den 2022 in Chats dokumentierten Nahbeziehungen hat die Branche wenig gelernt. „Eitelkeit“ und Kommunikation „jenseits der Norm“ wurden seinerzeit als Erklärungen angeführt.

Am problematischsten erweist sich das weitverbreitete Schulterzucken. Diese Haltung führt dazu, dass wir uns hinter Positionen verschanzen und notwendige Veränderungen nicht angehen: War halt schon immer so. Vielmehr sollten wir vermitteln: Wir ziehen Konsequenzen. Wir arbeiten transparenter und wahrhaftiger. Das unterscheidet uns von den sozialen Medien. Das ist unser Auftrag. Unsere Währung.

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 24/2025 erschienen.