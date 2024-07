War da was? Ja, ein rot-weiß-rotes Sommermärchen. Ganz viel „Immer wieder Österreich“. Patriotismus. Unbeschwertheit. Kabinenparty jener Regierungsmitglieder inklusive, die sich zuletzt auf dem politischen Parkett immer weniger zu sagen hatten. Tu felix Austria. Am Ende wollen eben alle nur spielen. Und nur die Spielverderber meinen, dass ein Kanzler, der mit durchgedrücktem Rücken den Österreich-Schal in den Nachthimmel über dem Berliner Fußballstadion reckt, zu viel des Guten ist.

So weit die Lage auf dem sportlichen Spielfeld. Aber da gibt es auch noch ein anderes, ein viel schwerer zu bespielendes Feld. Eines, das uns alle angeht. Das aber nicht alle interessiert. Die Wirtschaft nämlich. Treffer wären auch hier wichtig. Es ist sogar ziemlich sicher, dass Treffer, die hier geschossen oder eben verschossen werden, eine längere Wirksamkeit haben als ein Sommermärchen. Es geht um viel, denn in der Wirtschaft geht gerade nicht viel. Auf einen positiven psychologischen Effekt für die Wirtschaft durch die Erfolge der heimischen Fußballmannschaft bei der Europameisterschaft zu hoffen, ist naheliegend. Aber zu wenig. Dafür liegen zu viele Probleme auf dem Tisch, für die es rasche Antworten braucht. Oder wenigstens eine verbale Kenntnisnahme. Aber da kommt nichts. Kein Halbsatz der zuständigen Regierungsmitglieder. Vor lauter Aufregung? Aus Sorglosigkeit? Oder weil es am Ende immer noch Länder gibt, die schlechter dastehen als Österreich? Deutschland zum Beispiel? Es bieten sich wahrlich bessere, weil echte „Vorbilder“ an.