Und das Zweite: Vielleicht ist herkömmlicher Journalismus überhaupt nicht mehr in der Lage, die Probleme der Gegenwart adäquat zu beschreiben. Die Sprache ist uns in den letzten Jahren abhanden gekommen. Spätestens seit dem Fall des Spiegel-Journalisten Claas Relotius, der wunderbare, preisgekrönte Auslandsreportagen schrieb, leider aber gefaked, ist das Literarische kein Kriterium mehr für journalistisches Schreiben. Damit ist auch viel Weltbeschreibungskraft verloren gegangen. Wir erzählen keine Geschichten mehr, wir reihen, unsicher geworden, Fakten aneinander, überzeugt davon, dass sie am besten geeignet sind, die Wirklichkeit journalistisch darzustellen. Aber ist das so? Der Erfolg gibt aktuell den Disruptoren recht, die aus ihren Fakten – oder „Fakten“ –, in schwindelerregender Höhe auf einem ideologischen Wertesystem aufgetürmt, aufrüttelnde Erzählungen formen. Was ist unsere Erzählung?

Es ist ein merkwürdiges Gefühl, einem Kultur- und Zeitenwandel zuzuschauen, wie wir ihn gerade erleben, und es fühlt sich nicht so gut an, wie man in ruhigen Zeiten glaubt. Es ist anstrengend, es ist unbequem und es erfordert, sich mit Grundsatzfragen auseinanderzusetzen. Wo stehe ich? Was will ich? Was ist mir wichtig und wofür bin ich bereit, mich einzusetzen? Das gilt auch für einen Journalismus, der sich nicht nur als Geschäftsmodell, sondern auch als demokratiepolitische Instanz begreift und daraus einen Anspruch auf öffentliche Gelder ableitet.