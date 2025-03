Der 24. März 2021 war ein guter Tag für den kleinen Privatsender ATV. Über eine halbe Million Zuseherinnen und Zuseher hatten sich vor dem Fernseher versammelt, um eine TV-Sendung zu schauen, die seit diesem Wochenende – im März 2025 – plötzlich in aller Munde ist: „Das Geschäft mit der Liebe“. Mit der Ausstrahlung einer Folge vor vier Jahren sicherte sich der Sender an einem Mittwoch den Primetime-Sieg im österreichischen TV. Überhaupt war die Sendung die drittstärkste Folge seit Formatbestehen. Quote durch Trash-TV – das war 2021 allemal eine Pressemeldung wert. Soweit normal. Soweit üblich. Soweit nicht weiter der Rede wert.

Aufregung damals? Nicht überliefert. Weitergehen, weil hier gibt es vor allem viel Normalität zu sehen. Und überhaupt: Reality-TV-Formate wie diese müsse man „mit einem Augenzwinkern sehen“, so Thomas Gruber, seit einem Jahr CEO von ProSiebenSat.1 Puls 4 in einem APA-Interview vor einem Jahr. Die Erklärung damals: „Wir machen Antihelden und Underdogs zu den Helden unserer Formate.“ Antihelden und Underdogs also. Das ganz normale Leben eben. Ein Zerrbild? Vielleicht. Stereotype und Sexismus inklusive. Männerfantasien sowieso. Sex sells – bevorzugt zur besten Sendezeit. Unterhaltsam aufbereitet und immer auf Kosten von irgendjemand. Egal, ob das Gezeigte der Realität entspricht oder einem geschickt inszenierten Drehbuch folgt. Hauptsache Quote. Hauptsache Drama. So redet man(n) sich die Welt schön. Und das Fernsehen gleich mit.