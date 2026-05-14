"Kunstschatzi" im KHM: Glitzer und ESC-Stimmung

Die in Abendsonne getauchte Kuppelhalle füllte sich nach und nach mit Gästen. Begrüßt wurden sie von House-Musik eines DJs. Die Kellnerinnen und Kellner an der Cocktailbar servierten einen ESC-Special-Cocktail, sogar mit blau geschminkten Cosmó-Sternen im Gesicht. In entspannter Atmosphäre kamen die Besucherinnen und Besucher miteinander ins Gespräch.

Zwischen 19.30 und 22 Uhr starteten alle halbe Stunde 30-minütige Führungen durch die Sammlungen des Museums. Eine der kuratierten Touren stand unter dem Motto "Thank you for the Music", eine Anspielung auf die schwedische ESC-Gewinnerband ABBA. Für besonderen Applaus sorgten drei Dragqueens mit Interpretationen bekannter ESC-Songs.

Die Künstlerin Tamara Mascara verwies dabei auf die Bedeutung von Conchitas ESC-Sieg für die LGBTIQ+-Community: "Conchita hat damals für uns gewonnen, für unsere Community." Die Aussage wurde vom Publikum mit starkem Beifall aufgenommen.