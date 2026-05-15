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Konzert von Kanye West in Indien laut Organisator abgesagt

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US-Rapper Kanye West alias Ye
©Afp, GETTy, FRANK MICELOTTA, APA
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Der erste Auftritt des umstrittenen US-Rappers Kanye West alias Ye in Indien ist nach Angaben des Veranstalters abgesagt worden. Grund seien entsprechende amtliche Anordnungen, teilte das indische Eventunternehmen White Fox in sozialen Medien mit. Das für den 23. Mai in der Hauptstadt Neu-Delhi geplante Konzert solle nachgeholt werden. Die schon bezahlten Tickets würden erstattet. Was genau die Behörden zu der Anordnung veranlasst hat, blieb zunächst unklar.

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Indische Medien zitierten den Veranstalter, wonach eine angespannte Sicherheitslage genannt worden sei. In der Mitteilung auf Instagram hieß es, "die Sicherheit und das Wohlergehen der Besucher und der Bürger Indiens hat höchste Priorität während dieser sensiblen Zeit". Der Auftritt sei monatelang geplant gewesen, es handle sich um eine der größten Live-Produktionen in Indien.

Der Rapper, der inzwischen unter dem Namen Ye auftritt, sollte ursprünglich schon Ende März in einem Stadion in Neu-Delhi auftreten. Das Konzert wurde damals nach Angaben des Organisators angesichts "der bestehenden geopolitischen Situation und regionaler Spannungen" verschoben.

Kanye Omari West zählt zu den einflussreichsten und zugleich am stärksten polarisierenden Künstlern der Musikindustrie. Immer wieder fiel der 48 Jahre alte Rapper mit rassistischen und antisemitischen Aussagen auf.

Großbritannien hatte dem US-Rapper zuletzt die Einreise verweigert. Auch in Polen wurde ein Konzert von Kanye West abgesagt. In Frankreich strich er ein Konzert selbst. Anfang des Jahres hatte er in Form einer ganzseitigen Anzeige im "Wall Street Journal" um Entschuldigung gebeten. "Ich bin weder ein Nazi noch ein Antisemit", schrieb der Ex-Mann von Kim Kardashian und führte seine früheren Äußerungen auf eine bipolare Störung zurück.

JACKSONVILLE, FLORIDA- FEBRUARY 3: Rapper and producer Kanye West performs on the Pepsi Smash Concert Series for Superbowl XXXIX, February 3, 2005 at the Jacksonville Memorial Arena in Jacksonville, Florida. Frank Micelotta/Getty Images/AFP. (Photo by FRANK MICELOTTA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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