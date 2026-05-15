ABO

Goldene Ehrenpalme von Cannes für John Travolta

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
"Das ist größer als ein Oscar, wirklich"
©Afp, APA, OLIVIER CHASSIGNOLE
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Hollywood-Star John Travolta ist beim Filmfestival von Cannes überraschend mit einer Goldenen Ehrenpalme für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Der aus Filmen wie "Grease" und "Pulp Fiction" bekannte Schauspieler erhielt die Auszeichnung am Freitag vor der Präsentation seines Regie-Debüts "Nachtflug nach L.A.". "Ich kann es einfach nicht glauben", sagte der sichtlich gerührte 72-Jährige. "Das ist größer als ein Oscar, wirklich."

von

Travolta war in den späten 1970er Jahren mit den Musikfilmen "Saturday Night Fever" und "Grease" bekannt geworden. Für "Saturday Night Fever" wurde er erstmals für einen Oscar nominiert. Für seine Rolle in Quentin Tarantinos Kultfilm "Pulp Fiction" erhielt er seine zweite Oscar-Nominierung, ging aber erneut leer aus. Der Film wurde 1994 in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet. Weitere bekannte Filme von Travolta sind unter anderem die Komödie "Kuck' mal wer da spricht" (1989), die Hollywood-Satire "Schnappt Shorty" (1995) und der Thriller "Im Körper des Feindes" (1997).

Travolta ist ein begeisterter Hobby-Pilot. Sein Regie-Debüt "Nachtflug nach L.A." erzählt die Geschichte eines Achtjährigen, der zum ersten Mal in einem Flugzeug reist. Er basiert auf einem Buch, das Travolta 1997 veröffentlicht hatte. Travolta hatte die Geschichte für seinen ältesten Sohn Jett geschrieben, der seit seiner Kindheit an Krampfanfällen litt und 2009 starb.

US director, screenwriter and writer John Travolta receives an honourary lifetime achievement Palm d'Or award prior to the screening of the film "Propeller One-Way Night Coach" at the 79th edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France on May 15, 2026. (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Angelica Domröse wurde 85 Jahre alt
Schlagzeilen
Deutsche Schauspielerin Angelica Domröse gestorben
Drake lieferte sich mit Kendrick Lamar einen Rap-Battle
News
Drake mit drei neuen Alben - und Retourkutsche für Lamar
News
Dortmund plant Wenders-Film "Himmel über Berlin" als Oper
++ ARCHIVBILD ++ Der gebürtige Rosenheimer Günther Maria Halmer ist tot
Schlagzeilen
Schauspieler Günther Maria Halmer ist tot
Blick auf Pompeji und den Vesuv (Archivbild)
Technik
Ein Pompeji-Opfer war vermutlich Arzt
Billy Idol wird für seine außergewöhnliche Karriere ausgezeichnet
News
Billy Idol wird für sein Lebenswerk geehrt
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER