Goldene Ehrenpalme von Cannes für John Travolta

Travolta war in den späten 1970er Jahren mit den Musikfilmen "Saturday Night Fever" und "Grease" bekannt geworden. Für "Saturday Night Fever" wurde er erstmals für einen Oscar nominiert. Für seine Rolle in Quentin Tarantinos Kultfilm "Pulp Fiction" erhielt er seine zweite Oscar-Nominierung, ging aber erneut leer aus. Der Film wurde 1994 in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet. Weitere bekannte Filme von Travolta sind unter anderem die Komödie "Kuck' mal wer da spricht" (1989), die Hollywood-Satire "Schnappt Shorty" (1995) und der Thriller "Im Körper des Feindes" (1997).

Travolta ist ein begeisterter Hobby-Pilot. Sein Regie-Debüt "Nachtflug nach L.A." erzählt die Geschichte eines Achtjährigen, der zum ersten Mal in einem Flugzeug reist. Er basiert auf einem Buch, das Travolta 1997 veröffentlicht hatte. Travolta hatte die Geschichte für seinen ältesten Sohn Jett geschrieben, der seit seiner Kindheit an Krampfanfällen litt und 2009 starb.