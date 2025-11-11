Konstantin Wecker will Drogen-Erlebnisse nicht missen

Er habe außerdem "nach wie vor ein Faible für die Gescheiterten", sagte der 78-Jährige, der kürzlich öffentlich machte, dass er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr Klavier spielen kann. "Ich habe mich immer schon lieber mit Pennern unterhalten als mit scheinbar perfekten Menschen."

Wie sein Leben ohne Drogen verlaufen wäre, könne er nicht sagen. "Ich habe keine Ahnung. Ich weiß aber, dass es im Grunde, so wie es war, in Ordnung war. Denn man macht in diesem Leben eben Fehler."

Gerade erst hatte der Münchner Liedermacher auf seiner aktuellen Tournee sämtliche Konzerte im November aus Krankheitsgründen abgesagt. Hintergrund sei seine neurologische Erkrankung.