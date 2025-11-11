News Logo
ABO

Kelly Clarkson schlagfertig auf Brust-OP-Vorschlag reagiert

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Sängerin Clarkson steht zu ihrem Körper
©AFP, APA, KENA BETANCUR
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Kelly Clarkson hat einst nach eigenen Worten den übergriffigen Vorschlag eines Managers, ihre Brüste vergrößern zu lassen, gekontert. "Ein Arschloch-Manager hat mir einmal gesagt, ich solle mir die Brüste machen lassen, und ich meinte nur: "Warum lässt du dir nicht den Schwanz machen?"", erzählte die 43-Jährige ihrem Publikum in einem Fan-Video, das auf YouTube geteilt wurde.

von

In dem Clip prüft die amerikanische Sängerin zunächst auf der Bühne den Ausschnitt ihres Jumpsuits und kommt dann auf den damaligen Austausch mit ihrem Manager zu sprechen. Sie habe dem Manager gesagt, dass sie ihre Brüste möge, wie sie seien, führte Clarkson aus. Dieser habe hingegen wohl versucht, etwas mit seinem "fetten Auto" zu kompensieren.

Die Sängerin wurde 2002 durch die US-Castingshow "American Idol" bekannt und landete Hits wie "Because Of You" und "Since U Been Gone". Inzwischen hat sie auch eine eigene Talkshow.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Wecker will LSD-Erfahrung nicht missen
News
Konstantin Wecker will Drogen-Erlebnisse nicht missen
Stillstand angesichts der Klimakrise?
Technik
30. UNO-Klimakonferenz in Brasiliens Amazonas-Stadt Belem eröffnet
++ ARCHIVBILD ++ Auch regelmäßige Kontrollen beim Zahmarzt gehören zur Karies-Vorsorge
Gesundheit
Karies beim Kind vorbeugen: Was Eltern wissen müssen
Stillstand angesichts der Klimakrise?
Politik
30. UNO-Klimakonferenz in Amazonas-Stadt Belem eröffnet
++ ARCHIVBILD ++ Hinweise auch auf Schutz vor Demenz
Technik
Studie: Mehrsprachigkeit bremst geistigen Alterungsprozess
Zweiwöchige Beratungen in Belem unter ungünstigen Voraussetzungen
Technik
In Brasiliens Amazonasgebiet beginnt die UNO-Klimakonferenz
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER