Kelly Clarkson schlagfertig auf Brust-OP-Vorschlag reagiert

In dem Clip prüft die amerikanische Sängerin zunächst auf der Bühne den Ausschnitt ihres Jumpsuits und kommt dann auf den damaligen Austausch mit ihrem Manager zu sprechen. Sie habe dem Manager gesagt, dass sie ihre Brüste möge, wie sie seien, führte Clarkson aus. Dieser habe hingegen wohl versucht, etwas mit seinem "fetten Auto" zu kompensieren.

Die Sängerin wurde 2002 durch die US-Castingshow "American Idol" bekannt und landete Hits wie "Because Of You" und "Since U Been Gone". Inzwischen hat sie auch eine eigene Talkshow.