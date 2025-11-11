News Logo
ABO

Karies beim Kind vorbeugen: Was Eltern wissen müssen

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
++ ARCHIVBILD ++ Auch regelmäßige Kontrollen beim Zahmarzt gehören zur Karies-Vorsorge
©APA, dpa, gms, Julian Stratenschulte
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Haben Eltern Löcher in den Zähnen, ist das Kind womöglich eines Tages ebenfalls von Karies betroffen. Denn die Bakterien, die die Zahnerkrankung auslösen, sind übertragbar - über den Speichel.

von

Daher rät das Portal "kindergesundheit-info.de": dem Kind keine Löffel oder Schnuller, die man vorher abgelutscht hat, in den Mund stecken. Auch das Teilen von Zahnbürsten lässt man besser.

Doch Eltern können noch mehr für gesunde Zähne ihrer Kinder tun. Auch wenn die Milchzähne wieder ausfallen, ist es wichtig, dass sie frei von Karies bleiben. Und zwar nicht nur, damit das Kind ohne Schmerzen kauen kann. Studien zeigen nämlich: Hatten bereits die Milchzähne Löcher, ist das Risiko erhöht, dass auch die bleibenden Zähne von Karies betroffen sind.

Wichtig, um Karies zu vermeiden, sind auch eine gründliche und regelmäßige Zahnpflege und eine zuckerarme Ernährung. Denn sowohl Zucker als auch Zahnbelag schaffen eine Umgebung, in der sich Kariesbakterien wohlfühlen und fleißig vermehren.

Dem Portal "kindergesundheit-info.de" zufolge tragen vor allem zuckerhaltige Getränke, Fruchtsäfte, Süßigkeiten, aber auch versteckter Zucker - etwa in Ketchup oder Fertiggerichten - zur Entstehung von Karies bei.

Daher gilt: Nach dem Konsum von Süßem ist Zähneputzen angesagt - oder zumindest das Ausspülen des Mundes mit Wasser.

HANNOVER - DEUTSCHLAND: ++ ARCHIVBILD ++ (ARCHIVBILD VOM 11.9.2023) - FOTO: APA/APA/dpa/gms/Julian Stratenschulte/Julian Stratenschulte

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Stillstand angesichts der Klimakrise?
Politik
30. UNO-Klimakonferenz in Amazonas-Stadt Belem eröffnet
++ ARCHIVBILD ++ Hinweise auch auf Schutz vor Demenz
Technik
Studie: Mehrsprachigkeit bremst geistigen Alterungsprozess
Zweiwöchige Beratungen in Belem unter ungünstigen Voraussetzungen
Technik
In Brasiliens Amazonasgebiet beginnt die UNO-Klimakonferenz
Eisenmangel wird durch eine Blutuntersuchung festgestellt
Technik
Neues ETH-Mittel soll Eisenmangel effizienter behandeln
Silica entzieht dem Käse Feuchtigkeit und darunter leidet die Qualität
Gesundheit
Trocken-Gel-Säckchen sollten nicht mit unter die Käseglocke
++ ARCHIVBILD ++ Die Lochmann-Zwillinge sind nun HE/RO
News
Doku erzählt schwierigen Neustart der Lochmann-Zwillinge
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER