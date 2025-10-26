News Logo
Katy Perry händchenhaltend mit Trudeau

Katy Perry und Justin Trudeau vielleicht ein Paar
©APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA, JASON KEMPIN
Dating-Spekulationen um US-Popstar Katy Perry und Kanadas Ex-Premier Justin Trudeau gibt es schon seit Monaten. Nun sollen die beiden händchenhaltend in Paris in der Öffentlichkeit gesichtet worden sein, wie "TMZ" berichtet. Das US-Promiportal stützt sich auf ein Video, das Samstagabend - an Perrys 41. Geburtstag - vor dem Kabarett-Theater "Crazy Horse" aufgenommen worden sei, wo die beiden eine Show besucht hätten.

In dem kurzen Video ist zu hören, wie Leute "Happy Birthday to You" singen. Zu sehen ist, dass jemand Perry zwei rote Rosen gibt, bevor der Popstar und Trudeau lächelnd in ein Auto steigen.

Selbst haben sich die beiden noch nicht zur Frage geäußert, ob sie ein Paar sind. Medien spekulieren indes seit längerem - so gab es kürzlich Fotos, die die beiden innig küssend auf einer Jacht vor der Küste Kaliforniens zeigen sollen.

Medienberichten aus dem Sommer zufolge sollen sich Perry und der britische Schauspieler Orlando Bloom (48) nach rund neun Jahren getrennt haben. Trudeau (53) und seine Frau Sophie Grégoire (50) hatten im Jahr 2023 nach rund 18 Jahren Ehe ihre Trennung bekanntgegeben.

Derzeit ist Perry, die unter anderem mit ihrem Hit "I Kissed a Girl" bekannt wurde, mit ihrer "The Lifetimes Tour" unterwegs. Das erste Deutschland-Konzert dabei war am 17. Oktober in Hannover. Vergangenen Freitag (24. Oktober) stand im Tournee-Kalender ein Auftritt in Paris. In München gibt es am 31. Oktober erneut ein Konzert in Deutschland.

"The Lifetimes Tour" begleitet Perrys aktuelles und siebtes Studioalbum "143", das im September 2024 erschien.

