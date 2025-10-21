Kastelruther Spatzen-Sänger Rier nach Operation wohlauf

"Die Operation ist sehr gut verlaufen, und er fühlt sich besser als nach der Operation im Jahr 2017", berichtete sein Sohn Alexander Rier der Südtiroler Tageszeitung "Dolomiten" über den am vergangenen Donnerstag durchgeführten Eingriff. Wenn sich sein Gesundheitszustand wie erwartet weiter bessern werde, sei eine Verlegung nach Südtirol geplant. Rier selbst zeigte sich in dem Facebook-Beitrag seiner Musikgruppe jedenfalls guter Dinge: Er lächelte mit nach oben gestrecktem Daumen in die Kamera.

Trotz seines Gesundheitszustands war der Kastelruther Spatz zuletzt noch auf der Bühne gestanden. Beim großen traditionellen "Spatzenfest" Mitte Oktober "daheim" in Kastelruth begeisterte er seine Fans.