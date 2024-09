„Da geht mir das Herz über, denn als Arzt weiß ich, wenn jemand schon eine Diagnose hat, die ihm das Leben schwer macht, dann darf eine unnötig lange Wartezeit ihm oder ihr das Leben nicht noch schwerer machen.“ Der Landesrat hat folglich 35 Experten aus dem Gesundheitssystems und von außen zusammengeholt und erhoben, wo, warum und wie Wartezeiten entstehen und wie man sie abbauen kann. Der Erfolg ist verblüffend: „Wir haben im urologischen Bereich bei bösartigen Erkrankungen de facto keine OP- Wartezeiten mehr.“ Gelungen sei das, weil Mauern in den Köpfen eingerissen und Dogmen über Bord geworfen wurden. Plötzlich sei es möglich, dass erfahrene Operateure aus Leoben nach Rottenmann fahren, weil dort OP-Säle frei sind, oder Urologen aus Graz in Deutschlandsberg operieren, weil dort im Moment freie Kapazitäten und qualifiziertes Personal verfügbar sind. „Dem Menschen, der dringend auf eine möglicherweise lebensrettende Operation wartet, ist egal, ob er in Graz, Rottenmann oder Deutschlandsberg operiert wird, solange die Operateure erfahren und das Pflegepersonal super sind“, weiß Kornhäusl. Als weitere wartezeitenrelevante Maßnahme verkündete der Landesrat, dass das Land viel Geld in die Hand nimmt und in Leoben einen zweiten Linearbeschleuniger für die Strahlentherapie errichtet.“ So will man vereint Schritt für Schritt den Wartezeiten hier und auch in anderen Bereichen zu Leibe rücken.