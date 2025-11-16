K-Pop-Star Nana rang Einbrecher nieder

Der Mann im Alter zwischen 30 und 40 Jahren sei festgenommen worden, sagte ein Polizeivertreter. Ihm wird schwerer Raub zur Last gelegt. Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, Nana und ihre Mutter hätten Verletzungen davongetragen und würden im Krankenhaus behandelt. Die Mutter habe schwerere Verletzungen erlitten und vorübergehend das Bewusstsein verloren.

Nana - mit bürgerlichem Namen Im Jin Ah - war als Sängerin der K-Pop-Bands After School und Orange Caramel berühmt geworden. Später begann sie eine erfolgreiche Karriere als TV-Darstellerin.