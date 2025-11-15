News Logo
ABO

Anke Engelke gewinnt Älterwerden positive Facetten ab

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
++ ARCHIVBILD ++ Schauspielerin Anke Engelke
©APA, dpa, Rolf Vennenbernd
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Die Schauspielerin Anke Engelke (59, "Perfekt verpasst") kann dem Älterwerden positive Facetten abgewinnen. "Ich stelle bei mir fest, dass ich mutiger werde. Dass ich mich auch mehr zu sagen traue. Und mich interessiert nicht mehr, was man über mich denkt und wie man mich bewertet", sagte Engelke der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

von

"Das habe ich der Tatsache zu verdanken, dass ich nicht mehr 30 bin. Diese Freiheit ist wirklich schön." Als Künstlerin müsse sie auch nicht mehr über Wirkung nachdenken, was sie in ihrem Spiel sehr hemmen würde.

Als eine ältere Rollenfigur ist die Schauspielerin, die viele vor allem als Komödiantin ("Ladykracher") kennen, ab 27. November hierzulande im Kino in dem melancholischen Ehedrama "Dann passiert das Leben" zu sehen. Mit scheinbar nur wenig Make-up agiert Engelke darin gemeinsam mit Ulrich Tukur ("Tatort") als das gutbürgerliche langjährige Paar Hans und Rita, das einander nicht mehr viel zu sagen hat – bis Unvorhergesehenes geschieht.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Indigene Akitivistinnen erzwangen Treffen mit André Corrêa do Lago
Politik
Zweifel an gemeinsamer Abschlusserklärung bei COP30
Hund begleitet Menschen schon seit 20.000 Jahren
Technik
Menschen und Hunde verbreiteten sich gemeinsam in Eurasien
++ ARCHIVBILD ++ Prozess gegen früheren Manager startete bereits 2020
News
Berliner Clanchef muss Geldstrafe zahlen nach Bushido-Streit
Amine Kessaci setzt sich für Opfer von Dealerbanden ein
Politik
Bruder eines Anti-Drogen-Aktivisten in Marseille erschossen
"Beast Land" bis 27. Dezember besuchbar
Reisen & Freizeit
Temporärer Freizeitpark des Youtubers MrBeast in Riad
Vor einem halben Jahr startete die Shenzou 20-Weltraummission
Technik
Chinas gestrandete Astronauten kehrten aus All zurück
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER