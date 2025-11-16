News Logo
ABO

Ehefrau von Bruce Willis: Töchter gehen offen mit Demenz um

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Bruce und Emma Heming Willis bei einem Auftritt im Jahr 2019
©AFP, APA, Getty, THEO WARGO
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Drei Jahre nach der schockierenden Demenz-Diagnose von Hollywood-Star Bruce Willis schildert seine Frau Emma Heming Willis ihre Erfahrungen als Pflegende in dem Buch "Eine ganz besondere Reise". Mit ihren gemeinsamen Töchtern Mabel (13) und Evelyn (11) hätte sie immer offen über die Erkrankung gesprochen, erzählte die 47-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

von

"Ich wollte nie, dass unsere Töchter denken, dafür muss man sich schämen oder es verbergen. Ganz im Gegenteil", sagte Heming Willis. "Ich möchte, dass sie sehen, wie das Schicksal ihres Vaters Licht auf etwas wirft, das Millionen Familien betrifft."

Action-Star Bruce Willis war 67 Jahre alt, als er im November 2022 eine Diagnose von frontotemporaler Demenz (FTD), einer schnell fortschreitenden Form von Demenz, erhielt.

Mit "Eine ganz besondere Reise" habe Emma Heming Willis eigenen Angaben zufolge ein Buch geschrieben, das sie sich als Ratgeber für diese Herausforderung selbst gewünscht hätte. "Wenn wir nicht darüber sprechen, verändert sich nichts", sagte die Autorin. Sie hoffe, dass mehr Offenheit und Forschung noch zu Lebzeiten ihrer Kinder dazu führe, eine Behandlung und hoffentlich eine Heilung für Demenz zu finden.

"Bruce hat so viele Leben berührt. Seine Arbeit ist enorm und wird für immer weiterleben", sagte seine Frau. "Aber er hat auch den Weg geebnet für wichtige Gespräche über Demenz, Pflege und was es bedeutet, jemanden in dieser Veränderung zu lieben."

NEW YORK, NEW YORK - OCTOBER 11: Bruce Willis and wife Emma Heming Willis attend the "Motherless Brooklyn" Arrivals during the 57th New York Film Festival on October 11, 2019 in New York City. Theo Wargo/Getty Images for Film at Lincoln Center/AFP (Photo by Theo Wargo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Tausende zogen beim "Marsch fürs Klima" durch Belém
Politik
Stillstand bei COP30 in Belém
++ ARCHIVBILD ++ Schauspielerin Anke Engelke
Schlagzeilen
Anke Engelke gewinnt Älterwerden positive Facetten ab
Politik
Vogelgrippe-Fall bei einem Mann in den USA nachgewiesen
Indigene Akitivistinnen erzwangen Treffen mit André Corrêa do Lago
Politik
Zweifel an gemeinsamer Abschlusserklärung bei COP30
Hund begleitet Menschen schon seit 20.000 Jahren
Technik
Menschen und Hunde verbreiteten sich gemeinsam in Eurasien
++ ARCHIVBILD ++ Prozess gegen früheren Manager startete bereits 2020
News
Berliner Clanchef muss Geldstrafe zahlen nach Bushido-Streit
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER