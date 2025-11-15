News Logo
ABO

Vogelgrippe-Fall bei einem Mann in den USA nachgewiesen

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
In den USA hat sich ein Mensch Behördenangaben zufolge mit dem Vogelgrippe-Subtyp H5N5 infiziert. Bei dem Mann aus der Region Grays Harbour im Bundesstaat Washington wurde das Virus durch Tests festgestellt, nachdem er Anfang des Monats mit Grippesymptomen ins Krankenhaus gekommen war. Es sei der erste Nachweis dieses Stammes beim Menschen, wie das Gesundheitsministerium in dem Bundesstaat am Wochenende mitteilte. Zuvor sei er nur in Tieren nachgewiesen worden.

von

Das Risiko für die Öffentlichkeit stufen die Behörde und die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) aber als "weiterhin gering" ein. Der ältere Mann habe Vorerkrankungen und werde weiterhin im Krankenhaus behandelt, hieß es vom Ministerium. Er halte Hausgeflügel, das Kontakt zu Wildvögeln gehabt habe. US-Medienberichten nach ist es der erste Vogelgrippe-Fall beim Menschen seit neun Monaten.

Die Behörde CDC dokumentiert Fälle aus den USA, bei denen sich Menschen mit der Vogelgrippe infiziert haben. Derzeit sind es 71 Fälle laut Angaben auf der Webseite - wobei nicht klar ist, um welche Subtypen es sich dabei handelt.

Die Geflügelpest, auch Vogelgrippe genannt, ist eine bei vielen Vogel- und Geflügelarten häufig tödlich verlaufende Infektionskrankheit. Seit 2022 grassiert die größte je dokumentierte Vogelgrippewelle, die sich über mehrere Erdteile erstreckt. Dabei geht es allerdings um das hochpathogene - also besonders krankheitserregende - H5N1-Virus. Es befällt vor allem Vögel, wurde aber auch bei mehreren Säugetieren gefunden. Dieser Subtyp H5N1 ist bei hoher Infektionsdosis prinzipiell auch auf den Menschen übertragbar.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Schauspielerin Anke Engelke
Schlagzeilen
Anke Engelke gewinnt Älterwerden positive Facetten ab
Indigene Akitivistinnen erzwangen Treffen mit André Corrêa do Lago
Politik
Zweifel an gemeinsamer Abschlusserklärung bei COP30
Hund begleitet Menschen schon seit 20.000 Jahren
Technik
Menschen und Hunde verbreiteten sich gemeinsam in Eurasien
++ ARCHIVBILD ++ Prozess gegen früheren Manager startete bereits 2020
News
Berliner Clanchef muss Geldstrafe zahlen nach Bushido-Streit
Amine Kessaci setzt sich für Opfer von Dealerbanden ein
Politik
Bruder eines Anti-Drogen-Aktivisten in Marseille erschossen
"Beast Land" bis 27. Dezember besuchbar
Reisen & Freizeit
Temporärer Freizeitpark des Youtubers MrBeast in Riad
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER