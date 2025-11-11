News Logo
Jon Bon Jovi ist wieder Opa geworden

Jon Bon Jovi ist gerne Opa
©AFP, APA, VALERIE MACON
Die US-Rockikone Jon Bon Jovi (63, "Living On A Prayer", "Bad Medicine") hat ein neues Enkelkind bekommen. Sein Sohn Jesse Bongiovi und dessen Ehefrau Jesse Light gaben die Geburt ihrer Tochter Blair Lucy Bongiovi am Montag auf Instagram bekannt. "Unser süßes Mädchen ist da und wir könnten nicht glücklicher sein", hieß es, "willkommen auf der Welt, kleiner Blair-Bär". Ein Foto zeigte die kleine Hand der Neugeborenen.

Rocker Jon Bon Jovi ist damit nun zweifacher Opa. Im Sommer hatten sein Sohn Jake Bongiovi und dessen Frau, "Stranger Things"-Schauspielerin Millie Bobby Brown, nach eigenen Angaben ein Mädchen adoptiert.

"Das ist wirklich etwas Besonderes", hatte er Ende Oktober kurz vor der Geburt seiner zweiten Enkeltochter in der irischen Talkshow "The Late Late Show" gesagt. "Das sind die Abschnitte im Leben, die man am meisten genießen sollte, und das tue ich auch." Er habe sich gerade erst daran gewöhnt, Kinder zu haben. Dass diese nun selbst Kinder bekämen, sei "verrückt", bereite ihm aber viel Spaß.

Mit seiner Frau Dorothea Rose Hurley, mit der er seit mehr als 35 Jahren verheiratet ist, hat der Sänger neben Jesse (30) und Jake (23) zwei weitere Kinder: Tochter Stephanie (32) und Sohn Romeo (21).

Der zweifache Opa geht mit seiner Rockband Bon Jovi im kommenden Jahr nach einer längeren Pause wieder auf Tournee. Nach vier Konzerten im New Yorker Madison Square Garden im kommenden Juli plant die Band im August und September 2026 drei Auftritte in Europa - in Edinburgh, Dublin und London.

