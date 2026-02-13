ABO

Johannes Oerding singt Liebes-Duett mit Sarah Connor

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
++ ARCHIVBILD ++ Johannes Oerding singt mit Sarah Connor
©APA, dpa, Hendrik Schmidt
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Popsänger Johannes Oerding (44) zeigt sich in Sachen Liebe als Realist. "Wenn ich in einer Beziehung stecke, dann ist das für mich auch ein totales Commitment", sagte er der dpa. "Dass das Leben manchmal andere Geschichten schreibt, ist auch klar. So realistisch bin ich dann auch." Sein neuer Song "Märchen aus Hollywood" - ein Duett mit Sarah Connor (45) - ist eine gefühlvolle Ballade über das erste, romantische Date und den Wunsch, dass die Liebe ein Leben lang hält.

von

"Was meine Geschichten und Songs anbelangt, versuche ich schon immer auch, ein Happy End einzubauen", erklärte Oerding: "Ich tue mich schwer mit Songs, die kein Happy End haben."

Oerding ("An guten Tagen") und Connor ("Vincent") sind schon länger befreundet, "Märchen aus Hollywood" ist der erste gemeinsame Song. Die Anfrage habe er schriftlich geschickt, erklärte der Sänger. "Zurück kam die allerschönste WhatsApp-Nachricht, die ich jemals für so eine Anfrage bekommen habe. Sie sagte: "Puh, das ist ja ein Lied über die große Liebe, wie ein Heiratsantrag. Dabei halte ich doch gar nicht so viel vom Heiraten und der einen großen Liebe. Aber wenn du mich fragst, ob ich den Song mit dir singe, dann sage ich: Ja, ich will.""

Die Ballade ist ein Vorbote für das achte Studioalbum des Musikers vom Niederrhein, der schon lange in Hamburg lebt. "Hotel" erscheint am 27. März.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Halle Berry bei der Premiere von "Crime 101"
Schlagzeilen
Halle Berry kritisiert Sexismus und feiert das Älterwerden
Der Bär und der Jurypräsident in trauter Eintracht
Schlagzeilen
Wim Wenders: "Wir sind das Gegengewicht zur Politik"
++ ARCHIVBILD ++ Fitzek freut sich über die Filmadaption seiner Komödie
News
Prime Video verfilmt Fitzek-Komödie
Am 2. Mai bei "Todo Mundo no Rio"
News
Pop-Star Shakira gibt kostenloses Konzert an der Copacabana
Großes Publikum für Bad Bunny, aber kein Rekord
News
128 Millionen sahen Super-Bowl-Show von Bad Bunny
Verkaufte ihre Musikrechte: Britney Spears
Schlagzeilen
Britney Spears verkauft Musikrechte für 200 Mio. US-Dollar
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER