Johannes Oerding singt Liebes-Duett mit Sarah Connor

"Was meine Geschichten und Songs anbelangt, versuche ich schon immer auch, ein Happy End einzubauen", erklärte Oerding: "Ich tue mich schwer mit Songs, die kein Happy End haben."

Oerding ("An guten Tagen") und Connor ("Vincent") sind schon länger befreundet, "Märchen aus Hollywood" ist der erste gemeinsame Song. Die Anfrage habe er schriftlich geschickt, erklärte der Sänger. "Zurück kam die allerschönste WhatsApp-Nachricht, die ich jemals für so eine Anfrage bekommen habe. Sie sagte: "Puh, das ist ja ein Lied über die große Liebe, wie ein Heiratsantrag. Dabei halte ich doch gar nicht so viel vom Heiraten und der einen großen Liebe. Aber wenn du mich fragst, ob ich den Song mit dir singe, dann sage ich: Ja, ich will.""

Die Ballade ist ein Vorbote für das achte Studioalbum des Musikers vom Niederrhein, der schon lange in Hamburg lebt. "Hotel" erscheint am 27. März.