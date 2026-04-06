"It's Never Over, Jeff Buckley": Denkmal für den Topmusiker

Dabei setzt sie auf Archivmaterial, Interviews mit Buckleys Mutter, seinen ehemaligen Partnerinnen, Bandkollegen und so manchem Promi. Und auch die faszinierende Stimme des Musikers ist nicht zu wenig zu hören.

(S E R V I C E - www.polyfilm.at/film/its-never-over-jeff-buckley )