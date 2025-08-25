"In aller Offenheit": Neue Dramolette von Antonio Fian

Der in Wien lebende Klagenfurter des Jahrgangs 1956 weiß sich aber auch gut vorzustellen, wie es unter Spitzenpolitikern zugeht oder wenn in der Reimschmiede der FPÖ-Zentrale an den nächsten Plakatkampagnen gearbeitet wird. Seine Vielseitigkeit stellt Fian, der mit seinem Roman "Das Polykrates-Syndrom" 2014 für den Deutschen Buchpreis nominiert war, auch mit seinen eigenen Diabelli-Variationen oder mit dem Libretto für eine im Krankenhaus spielende Komische Oper unter Beweis.

(S E R V I C E - Antonio Fian: "In aller Offenheit. Dramolette VIII", Droschl Verlag, 192 Seiten, 22 Euro, ISBN: 978-3-99059-189-5)