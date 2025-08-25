News Logo
ABO

"In aller Offenheit": Neue Dramolette von Antonio Fian

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Antonio Fian: Meister des Dramoletts
©APA, HERBERT NEUBAUER
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Es ist bereits eine kleine Bibliothek, die über die Jahre zusammengekommen ist: Antonio Fians gesammelte Dramolette halten nun beim achten Band. Dieser heißt "In aller Offenheit", und genauso reden die Protagonisten seiner Minidramen, wenn sie sich unter sich wähnen. Zum Standard-Personal zählen zwei als Securitys beschäftigte ehemalige Beachvolleyball-Nachwuchsspieler, die im einsamen Strandbad Klagenfurt das aktuelle Zeitgeschehen erörtern, aber auch Herr und Frau Arbeiter.

von

Der in Wien lebende Klagenfurter des Jahrgangs 1956 weiß sich aber auch gut vorzustellen, wie es unter Spitzenpolitikern zugeht oder wenn in der Reimschmiede der FPÖ-Zentrale an den nächsten Plakatkampagnen gearbeitet wird. Seine Vielseitigkeit stellt Fian, der mit seinem Roman "Das Polykrates-Syndrom" 2014 für den Deutschen Buchpreis nominiert war, auch mit seinen eigenen Diabelli-Variationen oder mit dem Libretto für eine im Krankenhaus spielende Komische Oper unter Beweis.

(S E R V I C E - Antonio Fian: "In aller Offenheit. Dramolette VIII", Droschl Verlag, 192 Seiten, 22 Euro, ISBN: 978-3-99059-189-5)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Reinsperger ermittelt seit 2021 in der beliebten Krimireihe
Schlagzeilen
Stefanie Reinsperger verlässt den Dortmunder "Tatort"
Piran: Sehnsuchtsort vieler Österreicher
News
"Arrivederci Adria!": Geschichten von Österreich am Meer
Ingrid Noll: Kurz vor dem 90er ein neuer Krimi
News
Die "Nachteule" kann im Dunkeln sehen: Krimi von Ingrid Noll
Elminger erzählt vom Urwald
News
Für den Deutschen Buchpreis nominiert: "Die Holländerinnen"
ORF-Generaldirektor Weißmann hat den Vertrag mit Robert Gordon beendet
Politik
Antisemitisches Posting: ORF beendet Vertrag mit Redakteur
Zweiter Roman von Sarah Kuratle
News
Sarah Kuratles Roman "Chimäre": Mensch und Natur im Close-up
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER