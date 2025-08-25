"In aller Offenheit": Neue Dramolette von Antonio Fian

Es ist bereits eine kleine Bibliothek, die über die Jahre zusammengekommen ist: Antonio Fians gesammelte Dramolette halten nun beim achten Band. Dieser heißt "In aller Offenheit", und genauso reden die Protagonisten seiner Minidramen, wenn sie sich unter sich wähnen. Zum Standard-Personal zählen zwei als Securitys beschäftigte ehemalige Beachvolleyball-Nachwuchsspieler, die im einsamen Strandbad Klagenfurt das aktuelle Zeitgeschehen erörtern, aber auch Herr und Frau Arbeiter.
Der in Wien lebende Klagenfurter des Jahrgangs 1956 weiß sich aber auch gut vorzustellen, wie es unter Spitzenpolitikern zugeht oder wenn in der Reimschmiede der FPÖ-Zentrale an den nächsten Plakatkampagnen gearbeitet wird. Seine Vielseitigkeit stellt Fian, der mit seinem Roman "Das Polykrates-Syndrom" 2014 für den Deutschen Buchpreis nominiert war, auch mit seinen eigenen Diabelli-Variationen oder mit dem Libretto für eine im Krankenhaus spielende Komische Oper unter Beweis.
