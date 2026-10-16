HR Inside Summit 2026: 2.500 Teilnehmer diskutierten die Zukunft der Arbeitswelt in Wien

Unter dem Motto „Gekommen um zu bleiben“ beschäftigte sich der HR Inside Summit 2026 mit den grundlegenden Veränderungen der Arbeitswelt. Zwei Tage lang beleuchteten internationale Experten in Keynotes, Panels und Workshops die Auswirkungen künstlicher Intelligenz, neue Anforderungen an Führungskräfte und die wachsende Bedeutung psychischer Gesundheit am Arbeitsplatz.

„Der diesjährige HR Inside Summit hat gezeigt, dass es angesichts der vielen Veränderungen mehr denn je Orientierung und persönlichen Austausch braucht“, erklärte Initiatorin Sindy Amadei. Entscheidend sei, technologische Entwicklungen aktiv zu gestalten, ohne den Menschen aus dem Blick zu verlieren.

Vertrauen, Transparenz und neue Führungsmodelle

Zu den prominenten Vortragenden zählte Ex-Geheimagent und Bestsellerautor Leo Martin, der in seiner Eröffnungskeynote Vertrauen als Grundlage erfolgreicher Zusammenarbeit thematisierte. Der Schweizer Gastrounternehmer Manuel Wiesner stellte sein Modell vollständiger Gehaltstransparenz vor, bei dem sämtliche Gehälter einschließlich jener der Geschäftsführung offengelegt werden.

Auch ehemalige Spitzensportler brachten ihre Erfahrungen ein. Skiolympiasieger Benni Raich sprach mit Sepp Buttinger über Motivation, Leistungsbereitschaft und Führung. Sylvia Sperandio, ranghöchste Frau im österreichischen Bundesheer, beleuchtete die Herausforderungen moderner Führung zwischen traditionellen Strukturen und gesellschaftlichem Wandel.