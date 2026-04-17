Hera Lind würde sich immer wieder für Kinder entscheiden

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Die deutsche Schriftstellerin Hera Lind (68, "Das Superweib") würde sich immer wieder für Kinder entscheiden. "Loriot schrieb, dass ein Leben ohne Hund möglich, aber sinnlos sei, für mich gilt das für Kinder", sagte sie der "Augsburger Allgemeinen" (Freitag). "Das müssen nicht nur die eigenen sein, man kann sein Herz an jedes Kind verlieren." Sie selbst habe Hilfe bei der Erziehung ihrer vier Kinder gehabt - von einer Kinderfrau und mehreren männlichen Au-pairs.

von APA