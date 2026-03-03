Heidi Klum hat nachts Hunde-Besuch im Bett

© APA, dpa, Peter Kneffel home Aktuell News

"Riesig, wild, aber auch total verschmust und anhänglich" - das sagt Heidi Klum über ihre Jagdhündin Uschi. Häufig müsse Ehemann Tom Kaulitz das Tier nachts verscheuchen. "Uschi will immer bei uns im Bett schlafen. Direkt in der Mitte, zwischen Tom und mir", erzählt die 52-jährige "Germany's Next Topmodel"-Moderatorin der "Bild"-Zeitung. Sie bitte ihren Ehemann dann: "Tom, pack sie wieder in ihr Bett! Aber sie kommt immer zurück."

von APA