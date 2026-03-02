Nudelsalat trifft Spanien - Rezept mit Chorizo und Manchego

Das Highlight in dem Artischockensalat ist das Dressing, das man auch für diesen Nudelsalat nutzen kann: Trockener Sherry und Rotweinessig geben dem Salat ein unvergleichliches Aroma.

- 250 g Muschelnudeln (oder ähnliche)

- 150 g Chorizo am Stück (mild)

- 280 g Artischockenviertel in Öl

- 3 EL Sherry (trocken)

- 3 EL Zitronensaft

- 2 EL Rotweinessig

- 1 TL Zucker

- 1 Zehe Knoblauch (klein)

- 1 Zwiebel (rot)

- 65 g Oliven ohne Stein (grün)

- 1 Paprika (rot)

- 120 g Manchego

- 15 g Petersilie (glatt)

1. Nudeln nach Packungsanleitung al dente kochen. Später über ein Sieb abgießen und mit kaltem Wasser abspülen (damit die Nudeln nicht nachgaren).

2. Chorizo in dünne Scheiben schneiden und in einer großen Pfanne ohne Öl bei mittlerer Temperatur rundherum kross anbraten. Anschließend aus dem Fett heben und auf Küchenpapier abtropfen lassen.

3. Für das Dressing 2 EL von dem Öl der Artischocken mit 3 EL Sherry, 2 EL Zitronensaft, 2 EL Rotweinessig und 1 TL Zucker verquirlen. Knoblauchzehe schälen, durch eine Knoblauchpresse drücken und in das Dressing rühren. Kräftig mit Salz und Pfeffer abschmecken (die Nudeln schlucken viel vom Aroma).

4. Zwiebel schälen und in dünne Ringe schneiden. Oliven ebenfalls in dünne Scheiben schneiden. Paprika waschen, Kerne und Stielansatz wegschneiden und den Rest auch in dünne Streifen schneiden. Die Artischocken abtropfen lassen. Tipp: Die Marinade auffangen, damit lässt sich bei nächster Gelegenheit eine Salatsoße verfeinern.

5. Die kalten Nudeln in eine große Salatschüssel geben und mit Dressing, Paprika, Zwiebeln, Oliven und Artischocken vermengen. Ca. eine Stunde ziehen lassen.

6. Vor dem Servieren die Petersilie waschen, trockenschütteln und samt Stielen grob hacken. Den Manchego in dünne Streifen schneiden.

7. Chorizo, Manchego und Petersilie vorsichtig unterheben. Ggf. noch mal mit Salz, Pfeffer, Rotweinessig und Sherry nachwürzen.