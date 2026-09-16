Gianna Nannini feiert 50 Jahre Rockkarriere

Nannini erzählte, sie habe zum Zeitpunkt ihrer Schwangerschaft mit 54 Jahren bereits die Hoffnung auf ein Kind verloren. Sie habe es wiederholt versucht, sei aber zunächst nicht schwanger geworden. Schließlich wurde sie Mutter einer Tochter, Penelope. Wegen ihres Alters sei sie damals massiv angegriffen worden. Die Kritik habe sie jedoch nicht von ihrem Kinderwunsch abkommen lassen.

Zum Karrierejubiläum arbeitete Nannini an ihrem Projekt "Giannagold". Dabei verbindet sie neue Musik mit Songs aus ihrer bisherigen Laufbahn. Zu den aktuellen Veröffentlichungen gehört das Lied "Meraviglioso errore" (Wunderbarer Fehler), das sie gemeinsam mit dem italienischen Musiker Brunori Sas geschrieben hat.

Über die Entstehung des neuen Liedes sagte Nannini, sie habe auch während einer Krankheit musikalische Ideen entwickelt. "Wenn ich Fieber habe, kommen mir besonders schöne Ideen", sagte sie. Das Stück handelt von einer unvollkommenen Liebe. Ein Höhepunkt des Jubiläumsjahres ist ein Konzert am 19. September in der Berliner Waldbühne. Nannini will dort ihre lange Karriere mit einem Programm feiern, das bekannte Titel mit neuer Musik verbindet.

Die Sängerin aus der Toskana gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Rockmusikerinnen Italiens. Ihr künstlerischer Weg begann in den 1970er-Jahren. Mit Liedern wie "America" und "Sei nell'anima" wurde sie auch international bekannt. Ihre Karriere ist geprägt von einem eigenwilligen Stil und einer häufig sehr persönlichen Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen.