Gespräche sind für Wincent Weiss oft eine Einbahnstraße

"Aber tiefgründige Gespräche werden daraus eigentlich nicht." Er genieße es, wenn ihn Menschen auf Reisen im Ausland nicht erkennen würden. "Das ist immer ganz angenehm, weil das Kennenlernen dann ganz natürlich stattfindet." Aber sobald er etwas über seinen Beruf verrate, ändere sich das oft. "Weil sie mich dann zum Beispiel googeln. Dann bist du wieder in der gleichen Situation."

Der Popmusiker aus Schleswig-Holstein nahm 2013 an der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" teil und landete vor zehn Jahren seinen ersten Solohit "Musik sein". An diesem Freitag veröffentlicht Weiss sein fünftes Album "Hast du kurz Zeit" mit 18 Liedern über Vergänglichkeit und Liebe.