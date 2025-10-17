News Logo
George Clooney und Annette Bening in Sterbehilfe-Drama

Clooney mit Hauptrolle in "In Love: A Memoir of Love and Loss"
Die Hollywood-Stars George Clooney (64, "Ocean"s 13") und Annette Bening (67, "Nyad") werden in einem Sterbehilfe-Drama erstmals gemeinsam vor der Kamera stehen. Sie übernehmen die Hauptrollen in der Verfilmung der Bestseller-Memoiren "In Love: A Memoir of Love and Loss", wie die Produktionsfirma Anton Studios mitteilte.

von

Die preisgekrönte US-Schriftstellerin und Psychotherapeutin Amy Bloom (72) beschreibt darin die frühe Alzheimererkrankung ihres Ehemannes Brian Ameche, der sich mit 66 Jahren für assistierte Sterbehilfe entschied. Gemeinsam reiste das Paar im Jahr 2020 dafür in die Schweiz. Bloom brachte zwei Jahre später ihre Memoiren heraus. Die Produzenten beschreiben das Projekt als eine "moderne Liebesgeschichte", die "tiefsinnig, emotional ehrlich und erbaulich" das Leben und die Liebe feiert. Die Regie übernimmt der US-Amerikaner Paul Weitz (59, "American Pie", "About a Boy").

Oscar-Preisträger Clooney ("Syriana") stellte im August bei den Filmfestspielen in Venedig seinen neuen Film "Jay Kelly" vor. Regisseur Noah Baumbach erzählt darin von einem älteren Schauspieler (Clooney), der in eine Sinnkrise gerät und sich mit seinem Manager (Adam Sandler) auf eine Reise nach Europa begibt. Bening ("American Beauty", "The Kids Are All Right") bekam mit ihrer Rolle als Langstreckenschwimmerin Diana Nyad in der Filmbiografie "Nyad" 2024 ihre fünfte Oscar-Nominierung.

