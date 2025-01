Feministische Avantgarde: Fondazione ICA Milano zeigt Birgit Jürgenssen und Cinzia Ruggeri

Dass der Bruch mit gängigen Konventionen nicht 1970er-Jahre-Phänomen der heimischen Kunstgeschichte ist, zeigt der Blick nach Italien: Ebenfalls während der 40er Jahre geboren und in den 60er Jahren ausgebildet, entwickelt die italienische Künstlerin und Designerin Cinzia Ruggeri ein ähnlich kritisches Narrativ – hinterfragt die Rolle der Frau in der Gesellschaft und beschäftigt sich mit Themen rund um Körper, Identität und Transformation.

Unter dem Titel „Lonely Are All Bridges. Birgit Jürgenssen und Cinzia Ruggeri", der auf einen Vers der österreichischen Dichterin Ingeborg Bachmann zurückgeht, geht der Dialog beider Künstlerinnen in eine weitere Runde. Bereits 2021 stellte die Galerie Hubert Winter die beiden künstlerischen Positionen in Wien gegenüber. Die Mailand-Edition in den Räumen der Fondazione ICA Milano hebt nun neue Begegnungspunkte hervor: Ihre gemeinsame Faszination für Ornament und Accessoires, interpretiert als Erweiterung des Körpers und als Werkzeug zur Eroberung des eigenen Raums der Frau, zieht sich wie ein roter Faden durch die Ausstellung. Beleuchtet wird die Beziehung zwischen Ästhetik, Politik und Identität – die nach wie vor unseren Alltag durchdringt.