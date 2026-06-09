Filmproduzent Sighvatsson wird in Locarno geehrt

Das 79. Locarno Film Festival ehrt den isländischen Produzenten Sigurjón "Joni" Sighvatsson. Der 73-Jährige prägte in seiner Funktion das Fernsehen der 90er mit Klassikern wie "Beverly Hills, 90210" (1990-2000) oder David Lynchs "Twin Peaks" (1990-91). Auch die in Cannes palmenprämierte Romantikkomödie "Wild at Heart" des US-Kultregisseurs produzierte Sighvatsson mit. Insgesamt zeichnete der Isländer im Lauf seiner Karriere für mehr als 60 Filme und Serien verantwortlich.
von
Als Musikproduzent und Mitbegründer von Propaganda Films stand Sighvatsson zeitweise hinter einem Drittel aller Musikvideos in den USA. Darunter finden sich Arbeiten von Gründungsmitglied David Fincher, von Zack Snyder oder Michael Bay. Für diese bunte Karriere erhält Sigurjón "Joni" Sighvatsson nun in Locarno am 6. August den Raimondo Rezzonico Award. Die 79. Ausgabe des Locarno Film Festival findet heuer vom 5. bis 15. August statt.