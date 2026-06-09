Filmproduzent Sighvatsson wird in Locarno geehrt

Als Musikproduzent und Mitbegründer von Propaganda Films stand Sighvatsson zeitweise hinter einem Drittel aller Musikvideos in den USA. Darunter finden sich Arbeiten von Gründungsmitglied David Fincher, von Zack Snyder oder Michael Bay. Für diese bunte Karriere erhält Sigurjón "Joni" Sighvatsson nun in Locarno am 6. August den Raimondo Rezzonico Award. Die 79. Ausgabe des Locarno Film Festival findet heuer vom 5. bis 15. August statt.