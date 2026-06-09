ABO

Filmproduzent Sighvatsson wird in Locarno geehrt

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Sighvatsson wird nun in Locarno geehrt (hier 2010 beim Sundance)
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Das 79. Locarno Film Festival ehrt den isländischen Produzenten Sigurjón "Joni" Sighvatsson. Der 73-Jährige prägte in seiner Funktion das Fernsehen der 90er mit Klassikern wie "Beverly Hills, 90210" (1990-2000) oder David Lynchs "Twin Peaks" (1990-91). Auch die in Cannes palmenprämierte Romantikkomödie "Wild at Heart" des US-Kultregisseurs produzierte Sighvatsson mit. Insgesamt zeichnete der Isländer im Lauf seiner Karriere für mehr als 60 Filme und Serien verantwortlich.

von

Als Musikproduzent und Mitbegründer von Propaganda Films stand Sighvatsson zeitweise hinter einem Drittel aller Musikvideos in den USA. Darunter finden sich Arbeiten von Gründungsmitglied David Fincher, von Zack Snyder oder Michael Bay. Für diese bunte Karriere erhält Sigurjón "Joni" Sighvatsson nun in Locarno am 6. August den Raimondo Rezzonico Award. Die 79. Ausgabe des Locarno Film Festival findet heuer vom 5. bis 15. August statt.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Jüngste Bombardierungen hatten "schwerwiegendste Auswirkungen"
Technik
Israelischer Angriff: Antike Stätte im libanesischen Tyros beschädigt
Eric Clapton war Teil von Cream
News
Cream-Meisterwerk "Wheels of Fire" als Neuauflage
Taylor Swift ging konsequent ihren Weg
News
"Becoming Taylor Swift" gibt Überblick über Leben des Stars
++ ARCHIVBILD ++ Nicole liebt es, auf der Bühne zu stehen
News
Sängerin Nicole ist "voller Lebensfreude"
++ ARCHIVBILD ++ Wegen "Propaganda gegen das System" verurteilt
Politik
Iranische Justiz bestätigt Haftstrafe gegen Regisseur Panahi
++ ARCHIVBILD ++ Vor Tourauftakt: "Wir kommen uns näher und näher"
News
Helene Fischer zeigt vor Tourauftakt ihre Bühne
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER