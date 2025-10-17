Ex-Kiss-Gitarrist Ace Frehley gestorben

Die genaue Todesursache wurde zunächst nicht bekannt. Frehley sei jüngst in seinem Haus gestürzt, teilte seine Sprecherin Lori Lousararian mit. Das Promi-Portal "TMZ" berichtete, dass der Musiker bei einem Sturz in seinem Studio eine Hirnblutung erlitten habe und zuletzt im Krankenhaus künstlich beatmet werden musste.

Die Bandkollegen von Kiss drückten ihre Trauer aus und würdigten den Verstorbenen als "wesentlichen und unersetzlichen Rock-Soldaten" in den prägendsten Kapiteln der Band und ihrer Geschichte. "Er ist und wird immer ein Teil des Kiss-Erbes sein", hieß es weiter.

Die ikonische Rock-Band Kiss wurde 1973 in New York gegründet und machte mit wildem Make-up, spektakulären Kostümen und theatralischen Live-Shows Furore. Damals gehörten neben den Lead-Gitarristen "Space Ace" der Bassist und Sänger Gene Simmons, Sänger und Gitarrist Paul Stanley und Schlagzeuger Peter Criss dazu. Zu den größten Kiss-Hits zählen unter anderen "I Was Made for Lovin' You", "Rock and Roll All Nite" und "Black Diamond". Frehley, auch "Spaceman" genannt, stand oft im silberfarbenen Kostüm und mit einem silbernen Stern-Make-up im Gesicht auf der Bühne.

1982 verließ er die Band, um eine Solo-Karriere zu starten. 1996 war er bei der höchst erfolgreichen Reunion-Tour von Kiss aber wieder dabei, sein letztes Kiss-Konzert spielte er 2001. Zuletzt brachte Frehley 2024 das Rockalbum "10.000 Volts" heraus.

2014 wurde Kiss in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Bereits 1999 waren die Kiss-Musiker mit einer Sternenplakette auf Hollywoods "Walk of Fame" verewigt worden. Dort wurden am Donnerstag nach Angaben der Plaketten-Verleiher Blumen abgelegt. "Wir sind über den Verlust von Ace tief betrübt", hieß es in einer Mitteilung, die ihn als "legendäres Talent" würdigte.