Erstmals folgt große Tournee auf das ESC-Finale von Wien

Immerhin zehn Acts aus der Finalrunde in der Wiener Stadthalle werden aber in der Show mit an Bord sein. Hinzu kommen sollen ESC-Legenden und Überraschungsgäste. Das Lineup will die Rundfunkunion allerdings erst in den kommenden Wochen sukzessive bekanntgeben respektive in toto nach dem großen Finale in Wien am 16. Mai. "Speziell für das Jubiläumsjahr konzipiert, vereint dieses unvergessliche Konzerterlebnis ikonenhafte Song-Contest-Teilnehmer und Künstler aus dem Jahr 2026, um die Geschichte des Contests zu feiern, seine weltweite Fanbase und sieben Jahrzehnte unvergesslicher Musik", so die EBU in einer Aussendung.

Der Start der Tour ist am 15. Juni in London, wobei sich Termine in Hamburg, Mailand, Zürich, Antwerpen, Köln, Kopenhagen, Amsterdam, Paris und Stockholm anschließen. Interessierte können sich bis 1. Februar vorregistrieren, um einen frühen Zugang zum Ticketpool zu bekommen.

(S E R V I C E - www.eurovision.com/thetour)