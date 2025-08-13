News Logo
ABO

Ein Oktopus bittet zum Walzer am Wiener Karlsplatz

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Ein riesiger Oktopus tanzt ab Freitag am Wiener Karlsplatz
©APA, God's Entertainment
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Mitten im Spiegelteich vor der Karlskirche schwimmt ab 15. August eine überlebensgroße Oktopusskulptur. Was hat das mit Johann Strauss zu tun? Das Künstlerkollektiv God's Entertainment hat sich "eine poetische wie provokante Neuinterpretation von Strauss' Walzer" einfallen lassen, heißt es in einer Presseaussendung. Eröffnet wird das Kunstprojekt Freitagabend mit fünf Auftragswerken, die von God's Entertainment und dem Black Page Orchestra uraufgeführt werden.

von

Inspirationsquelle des Projekts war Donna Haraways "Tentacular Thinking", ein Denkmodell über das Hinwenden des Menschen zur Natur und dem Verständnis, dass alles verknüpft ist. Für die US-amerikanische Kulturtheoretikerin sei der Oktopus ein "Symbol für nicht-hierarchische Intelligenz" - und so wie der Achtfüßler mit seinen Tentakeln in viele Richtungen fühlen kann, so sei auch der Mensch mit seiner Umwelt verbunden.

Ganz im Sinne Haraways begreifen God's Entertainment "OCT.opus 25" als soziale und künstlerische Einladung: Gemeinsam mit dem Publikum will man hier neue "Tentakel ausbilden", "feine, wahrnehmende Fühler, mit denen wir unsere Mitwelt aufmerksam ertasten", so das 2006 gegründete Wiener Anarcho-Kollektiv. Beim Spiegelbrunnen im Resselpark sollen sich Musik, Performance, Installation und Wissenschaft vor einer animalischen Kulisse begegnen. Mit dabei sind am ersten Abend unter anderem Eva Reiter mit "Tanz der Sirenen", Matthias Kranebitter mit "Freut euch des Lebens", und Super Nase & Co mit "Octopus Dream".

Bis 13. September lädt der Ort zu Klangräumen und Abendperformances ein. Sonntag bis Donnerstag gibt es eine Soundinstallation zum Abtauchen, freitags und samstags wird das Wasser dann quasi zur Konzertbühne. Am 27. August verwandelt sich der Oktopus für einen Abend in ein "Restaurant der Superzungen" mit dem Multimediakünstler Leone Contini. Am 21. August treffen die Schriftstellerin Nava Ebrahimi und der Philosoph Fahim Amir aufeinander, um "Fragen spekulativer Empfindsamkeit und des Zusammenlebens nachzugehen". Der Eintritt ist frei, aber für einige Veranstaltungen braucht man kostenlose Zählkarten.

(S E R V I C E - OCT.opus 25 am Wiener Karlsplatz, jeweils Sonntag bis Donnerstag von 16.00 bis 21.00 Uhr, Freitag und Samstag von 19.30 bis 22.00 Uhr. www.johannstrauss2025.at)

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/God's Entertainment

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Beim Frequency 2024 waren rund 180.000 Besucher
News
Frequency in St. Pölten startet in heiße Festivaltage
Die Filme sind in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen zu sehen
Politik
Filmretrospektive widmet sich Traumata der KZ-Überlebenden
Dottie Andersson heuer beim Festival Lido Sounds
News
Popsängerin Dottie Andersson ist Vampir auf Matcha
Aus Schlagerstar Melissa wird Schlagerstar Melanie
News
Naschenweng spielt Schlagerstar in TV-Komödie "Herzklang"
Strass für die Straße: Bibizas Post-Hoodie
News
Musiker Bibiza designte Outfit für "Sommerpostler"
Swifties mit "Cornelia Street"-Schildern in der Wiener Corneliusgasse
News
Swiftie-Treff ein Jahr nach Konzertabsagen in Wien
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER