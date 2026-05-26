American Music Awards küren BTS zu Künstlern des Jahres

Die kolumbianische Sängerin Karol G, eine der einflussreichsten Künstlerinnen des Reggaeton und Latin-Pop, wurde unter anderem als beste internationale Künstlerin ausgezeichnet. Die Girlband Pussycat Dolls feiert ihr Comeback bei den Awards und performte unter anderem ihren Hit "Don't Cha" aus dem Jahr 2005 gemeinsam mit Rapper Busta Rhymes. Durch die Show führte die Musikerin Queen Latifah.

Die American Music Awards werden seit 1974 verliehen und in Sparten wie Pop, Country, Hip-Hop, Rock und R&B vergeben. Die Nominierungen basieren auf Albumverkaufszahlen der Musiker, über die Gewinner können Fans im Internet abstimmen. Die Auszeichnung zählt zu den wichtigsten US-amerikanischen Musikpreisen.