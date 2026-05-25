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Hunziker über Gottschalk: "Habe Thomas lieb"

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++ ARCHIVBILD ++ Michelle Hunziker und Thomas Gottschalk
©APA, dpa, Philipp von Ditfurth
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TV-Moderatorin Michelle Hunziker fühlt sich ihrem Ex-Kollegen Thomas Gottschalk immer noch sehr verbunden, auch wenn der Kontakt weniger geworden sei. "Wenn wir uns sehen, ist es immer schön, aber wir telefonieren nicht. Vor kurzem habe ich ihn getroffen und war sehr froh, ihn zu umarmen", sagte die 49-Jährige der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Gottschalk hatte vor einigen Monaten seine Krebserkrankung öffentlich gemacht und seinen Rückzug aus dem Showgeschäft bekanntgegeben.

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Hunziker, die sowohl die Schweizer als auch die italienische Staatsbürgerschaft hat, nahm Gottschalk gegen Kritik in Schutz. "Ich habe Thomas lieb. Ich habe ihn so lieb, dass ich es nie kommentiert habe, wenn er vielleicht mal einen nicht ganz richtigen Satz gesagt hat. Und ich werde ihn auch weiterhin liebhaben. Weil ich weiß, was für eine tolle Zeit wir zusammen erlebt haben", sagte Hunziker, die Gottschalks Co-Moderatorin in der Show "Wetten, dass..?" war.

"Ich kannte die Show als Gast, war dankbar und habe mich vom ersten Tag an gut mit ihm gefühlt. Gerade weil er so unangepasst war und die Show einfach gerockt hat", sagte sie über die gemeinsame TV-Zeit mit Gottschalk. Der mittlerweile 76-Jährige hatte Hunziker laut deren Aussage 2009 gefragt, ob sie mit ihm gemeinsam "Wetten, dass..?" moderieren wolle.

ARCHIV - 19.11.2022, Baden-Württemberg, Friedrichshafen: Die beiden Moderatoren Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker kommen zur ZDF-Show "Wetten, dass..?". (zu dpa: «Hunziker über Ex-Kollegen Gottschalk: «Habe Thomas lieb»») Foto: Philipp von Ditfurth/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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