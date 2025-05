42. Donauinselfest 2025 lockt mit Oper, Strauss und Popstars

Mitte Juni ist es wieder so weit: Dann pilgert gefühlt die ganze Stadt zum Wiener Donauinselfest. Die 42. Ausgabe lockt heuer mit einem bunten Mix aus Opern-Neuschreibung, einem zum Jubiläumsjahr passenden Strauss-Crossover sowie etlichen Popstars, vornehmlich aus heimischen Gefilden. So darf sich das Publikum auf Darbietungen von Aut of Orda, Rian, Conchita Wurst oder Josh. freuen, wie dem am Mittwoch vorgestellten Programm zu entnehmen ist.