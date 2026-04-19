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Deutschlands erfahrene ESC-Starterin Sarah Engels

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++ HANDOUT ++ Sarah Engels will den ESC-Fans mit "Fire" richtig einheizen
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Nachdem Deutschland im Vorjahr mit dem "ausgeborgten" Wiener Geschwisterduo Abor & Tynna nicht ganz so erfolgreich war, setzt man heuer mit Sarah Engels und "Fire" auf eine zumindest in Deutschland bekannte Sängerin. Engels wurde 2011 mit der Teilnahme bei der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" zumindest national bekannt. Seither hat sie sich vielseitig etabliert - als Sängerin, Schauspielerin und Moderatorin in zahlreichen TV- und Reality-Formaten. Lange Zeit galt ihr stimmliches Potenzial aber als eher unterschätzt.

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Mit "Fire" präsentiert die am 15. Oktober 1992 in Köln geborene Engels eine tanzbare Popnummer, die weniger auf eine spektakuläre Bühnenshow als vielmehr auf ihre Stimme setzt. Der Song versteht sich als Metapher für innere Stärke und Mut und richtet sich inhaltlich insbesondere an Frauen. Ob er das ESC-Publikum aber vom Hocker reißen wird, bleibt abzuwarten.

Mit insgesamt 69 Teilnahmen - der Antritt in Wien inklusive - ist Deutschland das Land mit den meisten Auftritten beim Eurovision Song Contest. Die Bilanz umfasst zwei Siege, vier 2. Plätze sowie fünf 3. Plätze. Den bisher größten Erfolg feierte Nicole, die 1982 mit "Ein bisschen Frieden" gewann - ein Lied, das zu einem Symbol der Friedensbewegung wurde.

In den vergangenen zehn Jahren verlief der Wettbewerb für Deutschland jedoch meist enttäuschend: Häufig reichten die Beiträge nur für hintere Platzierungen. Nur Michael Schulte erreichte 2018 mit Platz 4 ein gutes Ergebnis. Zuletzt bewegten sich die deutschen Acts wieder im Mittelfeld - Isaak erreichte 2024 Platz 12, Abor & Tynna kamen 2025 auf Rang 15.

(S E R V I C E - www.eurovision.com/stories/germany-sarah-engels-fire-vienna-2026/ )

Sarah Engels wird Deutschland beim Eurovision Song Contest (ESC) 2026 in Wien mit dem Song "Fire" vertreten.

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