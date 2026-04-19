Frankreichs ESC-Kandidatin Monroe

Schon früh begann die im Oktober 2008 in den USA geborene Künstlerin zu singen und entdeckte dabei ihre Leidenschaft für die klassische Musik. Sie erhielt eine Gesangsausbildung und lernte außerdem Klavier. Mit dem ESC-Beitrag "Regarde !" möchte Frankreich verschiedene Musikstile vereinen - von Oper über Musical bis hin zu modernem Pop. Der Song versteht sich als emotionale Liebesbotschaft und setzt vor allem auf Ausdruck, Kraft und stimmliche Stärke und wird - Ehrensache - auf Französisch gesungen.

Frankreich ist als Gründermitglied des Musikwettbewerbs seit 1956 dabei. Insgesamt schneidet das Land gar nicht schlecht in der ESC-Historie ab. Immerhin kann es fünf Siege und zahlreiche weitere Topplatzierungen vorweisen, aber: der letzte Sieg reicht doch schon ins Jahr 1977 zurück. Im Vorjahr erreichte Frankreich in Basel Platz 7.

(S E R V I C E - www.eurovision.com/stories/regarde-monroe-for-france-eurovision-2026/ )