David Gilmour im Circus Maximus: Zwei antike Monumente

Pink-Floyd-Mitglied David Gilmour kehrte 2024 nach zehn Jahren Absenz als Solist triumphal auf die Bühne zurück - vor der monumentalen Kulisse des antiken Circus Maximus in Rom. Die spektakuläre Show, die nach dem Auftakt noch in vier weiteren Städten zu sehen war, inszenierte Regisseur Gavin Elder. Nun legt dieser den dazugehörigen Konzertfilm vor, um Fans das Nachschmecken oder Newcomern das Reinhören zu ermöglichen, wenn Gilmour sein legendäres Gitarrenspiel intoniert.

von APA