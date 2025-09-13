News Logo
ABO

David Gilmour im Circus Maximus: Zwei antike Monumente

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Ex-Pink-Floyd-Gitarrist weiß live nach wie vor zu begeistern
©APA, GEORG HOCHMUTH
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Pink-Floyd-Mitglied David Gilmour kehrte 2024 nach zehn Jahren Absenz als Solist triumphal auf die Bühne zurück - vor der monumentalen Kulisse des antiken Circus Maximus in Rom. Die spektakuläre Show, die nach dem Auftakt noch in vier weiteren Städten zu sehen war, inszenierte Regisseur Gavin Elder. Nun legt dieser den dazugehörigen Konzertfilm vor, um Fans das Nachschmecken oder Newcomern das Reinhören zu ermöglichen, wenn Gilmour sein legendäres Gitarrenspiel intoniert.

von

(S E R V I C E - www.davidgilmour.film)

Der Musiker David Gilmour am Montag, 27. Juni 2016, während eines Konzert vor dem Schloss Schönbrunn in Wien.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Dunkle Wolken über dem Wiener Song Contest
News
Niederlande verlangen fix Ausschluss Israels vom Wien-ESC
Dirk Stermann hat einen neuen Roman geschrieben
News
Dirk Stermann stellt neues Buch "Die Republik der Irren" vor
Die Ferres bei den Golden Globes vergangenen Jänner
Schlagzeilen
Veronica Ferres: "Sich selber nicht so wichtig nehmen"
Gerbavsits ist derzeit Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Burgenland
Technik
Gerbavsits neuer Geschäftsführer der Haydn Hochschule im Burgenland
Zwei Österreicher an der Elbe: Krainz und Schmid als Mama und Sohn Potter
Schlagzeilen
In Hamburg sind bald alle Potters Österreicher
Ernest Urtasun stellt Spaniens ESC-Teilnahme infrage
News
Spanien droht mit ESC-Rückzug bei Israel-Teilnahme
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER