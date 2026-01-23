Comedian Bülent Ceylan wechselt ins Opern-Fach

Der deutsche Comedian Bülent Ceylan wechselt das Fach und übernimmt eine zentrale Sprechrolle an der Berliner Staatsoper. Im Mozart-Singspiel "Die Entführung aus dem Serail" werde er im Sommer den Bassa Selim verkörpern, sagte der 50-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Mannheim. Er werde fast durchgehend auf der Bühne stehen und das Geschehen auch als Comedian immer wieder kommentieren.

von APA