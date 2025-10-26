News Logo
Camila Mendes hat sich verlobt

Weiße Blumen, Kerzen und ein Kniefall: Der US-Schauspieler und Musiker Rudy Mancuso (33, "The Flash") hat um die Hand von "Riverdale"-Star Camila Mendes (31) angehalten. Das frisch verlobte Paar postete mehrere Fotos vom Moment des Antrags auf Instagram. "Mit meinem besten Freund verlobt", schrieben sie dazu.

von

Ein Sprecher der Schauspielerin bestätigte laut "People.com", dass die Verlobung am Freitag stattgefunden habe. Mendes habe geglaubt, dass sie zu einer Geburtstagsparty gehen würden, berichtete das Promi-Portal unter Berufung auf eine namentlich ungenannte Quelle. Stattdessen habe Mancuso sie mit einer Verlobungsfeier samt Freunden und Familie überrascht.

Mendes wurde vor allem durch die Fernsehserie "Riverdale" bekannt, in der Highschool-Schüler mysteriöse Vorgänge aufklären. Mancuso lernte sie 2022 während gemeinsamer Dreharbeiten für den Film "Música" kennen, bei dem ihr jetziger Verlobter auch Regie führte.

