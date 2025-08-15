News Logo
ABO

Blümchen sagt Abschiedskonzert ab: Mutter schwer krank

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
++ ARCHIVBILD ++ Jasmin Wagner alias Blümchen
©APA, dpa, Carsten Koall
Die als Blümchen bekannte deutsche Popmusikerin Jasmin Wagner (45) hat aus privaten Gründen ihr Abschiedskonzert in Hamburg abgesagt. "Meine Mama ist sehr schwer erkrankt (...) und ich muss mich um sie kümmern, will mich um sie kümmern", sagte die Hamburgerin in einem Post auf Instagram unter Tränen. Es sei in der Situation schwer, etwas zu planen, das mit Fröhlichkeit und Feierei verbunden ist. "Und wenn ich ein Abschiedskonzert gebe, möchte ich auch krass genießen können."

von

Ursprünglich war das Konzert für November geplant. Ob und wann es einen neuen Termin geben wird, ließ Wagner offen. "Wann es so weit sein kann, kann man im Moment einfach nicht absehen, weil es für schwere Krankheiten nun mal kein Timing gibt." Das Abschiedskonzert sei deshalb erst mal kein Thema mehr.

Die in den 90er-Jahren bekannt gewordene Künstlerin ist seit Mai auf ihrer letzten Tour unterwegs. Die noch ausstehenden Konzerte in der Schweiz, in Augsburg, Hildesheim, Koblenz und Mannheim sollen der Booking-Agentur MPM-Music zufolge aber wie geplant stattfinden. Das Hamburg-Konzert sollte als "Der letzte Rave" gefeiert werden.

Wagner war in den 90er-Jahren eine der erfolgreichsten Solo-Musikerinnen im sogenannten Eurodance-Genre. Sie sang Lieder wie "Herz an Herz", "Boomerang" und "Kleiner Satellit" und verkaufte den Angaben zufolge mehr als eine Million Platten, CDs und Co. Außerdem arbeitete sie auch als Moderatorin und Schauspielerin. Zuletzt trat sie vermehrt wieder als Blümchen auf. 2022 bekam Wagner ihr erstes Kind.

