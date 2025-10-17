News Logo
ABO

Brigitte Bardot (91) laut Medienbericht im Spital

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Die zurückgezogen lebende, ehemalige französische Filmschauspielerin Brigitte Bardot befindet sich seit drei Wochen in Toulon, in der Nähe ihres Wohnorts Saint-Tropez, im Krankenhaus. Das berichtete die Lokalzeitung "Var-Matin" auf ihrer Website. Die 91-Jährige habe sich einer Operation im Zusammenhang mit einer "schweren Erkrankung" unterzogen, hieß es unter Berufung auf nicht genannte Quellen. Ihr Gesundheitszustand sei "besorgniserregend".

von

Bardot wurde in den 1950er- und 1960er-Jahren in einer Reihe von Filmen weltberühmt. Als Sängerin veröffentlichte sie in dieser Zeit auch mehrere Platten. In den 1970er-Jahren gab sie die Schauspielerei auf, zog dauerhaft in die französische Riviera-Stadt Saint-Tropez und engagierte sich mit einer Stiftung in ihrem Namen für den Tierschutz. Die Brigitte-Bardot-Stiftung reagierte zunächst nicht auf Anfragen um eine Stellungnahme.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Hansi Hinterseer trauert um seinen Entdecker
News
Hansi Hinterseer trauert um Jack White
Ozzy Osbournes letzte Lebenserinnerungen posthum erschienen
News
Ozzys Memoiren: "Tod kann man nicht ewig austricksen"
++ ARCHIVBILD ++ Schlagerstar Carpendale ist auch im Alter nicht leise
News
Howard Carpendale kündigt zwei Alben vor seinem 80er an
Clooney mit Hauptrolle in "In Love: A Memoir of Love and Loss"
News
George Clooney und Annette Bening in Sterbehilfe-Drama
"Space Ace" war 1973 bei der Gründung von Kiss dabei
News
Ex-Kiss-Gitarrist Ace Frehley gestorben
++ ARCHIVBILD ++ Jack White arbeitete auch mit Heino
News
Deutscher Hitproduzent Jack White ist tot
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER