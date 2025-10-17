Brigitte Bardot (91) laut Medienbericht im Spital

Bardot wurde in den 1950er- und 1960er-Jahren in einer Reihe von Filmen weltberühmt. Als Sängerin veröffentlichte sie in dieser Zeit auch mehrere Platten. In den 1970er-Jahren gab sie die Schauspielerei auf, zog dauerhaft in die französische Riviera-Stadt Saint-Tropez und engagierte sich mit einer Stiftung in ihrem Namen für den Tierschutz. Die Brigitte-Bardot-Stiftung reagierte zunächst nicht auf Anfragen um eine Stellungnahme.