Howard Carpendale kündigt zwei Alben vor seinem 80er an

© APA, dpa, Rolf Vennenbernd home Aktuell News

Schlagerstar Howard Carpendale (79) kündigt zwei neue Alben an. Für den 9. Jänner 2026 plant der gebürtige Südafrikaner die Veröffentlichung seines Best-of-Albums "Zeitlos". Carpendale ("Hello Again", "Ti Amo") wird am 14. Jänner 80 Jahre alt und begeht im kommenden Jahr auch sein 60. Bühnenjubiläum. Zuvor, am 28. November, soll eine Re-Edition seines Weihnachtsalbums "Happy Christmas" (2021) erscheinen.

von APA