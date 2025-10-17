News Logo
Howard Carpendale kündigt zwei Alben vor seinem 80er an

++ ARCHIVBILD ++ Schlagerstar Carpendale ist auch im Alter nicht leise
©APA, dpa, Rolf Vennenbernd
Schlagerstar Howard Carpendale (79) kündigt zwei neue Alben an. Für den 9. Jänner 2026 plant der gebürtige Südafrikaner die Veröffentlichung seines Best-of-Albums "Zeitlos". Carpendale ("Hello Again", "Ti Amo") wird am 14. Jänner 80 Jahre alt und begeht im kommenden Jahr auch sein 60. Bühnenjubiläum. Zuvor, am 28. November, soll eine Re-Edition seines Weihnachtsalbums "Happy Christmas" (2021) erscheinen.

Das Werk mit dem Titel "Happy Christmas... Again!" wird um fünf weitere Weihnachtstitel und vier persönliche Weihnachtsbotschaften erweitert, wie sein Management mitteilte. Carpendale hat das Album demnach gemeinsam mit dem Royal Philharmonic Orchestra und dem City of Prague Orchestra aufgenommen.

