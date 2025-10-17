News Logo
Hansi Hinterseer trauert um Jack White

Hansi Hinterseer trauert um seinen Entdecker
©APA, EXPA, JOHANN GRODER
Mit Trauer und Bestürzung haben Prominente und Weggefährten auf den Tod des deutschen Musikproduzenten Jack White reagiert. Schlagersänger Hansi Hinterseer bedankte sich bei dem Produzenten, der ihn 1993 entdeckt und ihm seine Musikkarriere ermöglicht habe, und sagte der "Bild": "Er hat an mich geglaubt, lange bevor ich es tat, und mit unglaublicher Weitsicht Menschen um mich versammelt, die meinen Weg geprägt haben."

Auch Schlagerstar Roland Kaiser reagierte bestürzt auf die Nachricht vom Tod des Komponisten. "Jack White und ich haben miteinander gearbeitet. Und ich habe diesen sehr erfolgreichen Mann respektiert", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

White, der am Donnerstag tot aufgefunden wurde, hat mehr als eine Milliarde Tonträger verkauft und mehr als 1.000 Songs geschrieben. Stars von Roberto Blanco bis Tony Marshall, von Hansi Hinterseer bis David Hasselhoff verdankten ihm ihren Aufstieg. White steckte auch hinter Welthits wie "Gloria", "Self Control" und "When The Rain Begins To Fall". Er hinterlässt insgesamt sieben Kinder aus verschiedenen Beziehungen.

