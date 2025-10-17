Hansi Hinterseer trauert um Jack White

Auch Schlagerstar Roland Kaiser reagierte bestürzt auf die Nachricht vom Tod des Komponisten. "Jack White und ich haben miteinander gearbeitet. Und ich habe diesen sehr erfolgreichen Mann respektiert", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

White, der am Donnerstag tot aufgefunden wurde, hat mehr als eine Milliarde Tonträger verkauft und mehr als 1.000 Songs geschrieben. Stars von Roberto Blanco bis Tony Marshall, von Hansi Hinterseer bis David Hasselhoff verdankten ihm ihren Aufstieg. White steckte auch hinter Welthits wie "Gloria", "Self Control" und "When The Rain Begins To Fall". Er hinterlässt insgesamt sieben Kinder aus verschiedenen Beziehungen.