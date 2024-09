In den Zeitungen wird zu Schulbeginn schwere Kost serviert. Lehrkräftemangel, Gewalt an Schulen und psychische Probleme. Die Baustellen im Schulsystem machen das Bildungsministerium in Hinblick auf künftige Regierungsverhandlungen nicht gerade zu einem begehrten Ressort. Vielleicht sehen wir erstmals nicht nur einen Lehrermangel, sondern auch einen Ministermangel. Hinzu kommt, dass echte Reformen bis zur nächsten Wahl nicht greifen, sondern erst in zehn oder mehr Jahren spürbar sind. Viele Eltern haben den Glauben an ein Weltklasse Schulsystem verloren. Sie geben sich mit dem österreichischen Mittelmaß zufrieden und suchen für ihre eigenen Kinder nach Nischen. Vereinzelte Top Schulen und Lehrer gibt es in Österreich zweifelsohne, doch von Chancen-Fairness kann nicht die Rede sein. Eine erfolgreiche Bildungslaufbahn hängt in unserem Land noch immer so stark von Eltern und deren Geldbörsel ab, wie in kaum einem anderen Land. Das sollten wir ändern. Wie schaffen wir für alle Kinder und Pädagogen ausgezeichnete Bedingungen? Und wer ist dafür verantwortlich?