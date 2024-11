An der katastrophalen Situation des Unterrichts änderte sich jedoch wenig. Ein Jahr später fiel wochenlang der Unterricht in Chemie aus. Es dauerte vier Monate bis ein Ersatzlehrer gefunden wurde. Als er die Klasse betrat, stand Carolina an der Tafel und erklärte eben H₂O, die Formel für Wasser. Der Lehrer konnte ohne Zeitverlust den Unterricht fortsetzen.

„Wir alle verehren Carolina“, sagte Sabrine, eine Mitschülern, „nur durch sie konnten wir letztes Jahr die Jahresabschlussprüfung in Mathematik, und heuer in Naturwissenschaften schaffen.“ Carolina, der ein Platz in einer Privatschule angeboten wurde, in einer besseren Gegend und mit einem Stipendium, sagte in einem Interview: „Ich bleibe hier, ich habe hier viele Freunde, und sie brauchen mich, wenn es wieder keinen Unterricht gibt.“