Leitartikel: Bildung im Krisenmodus

Beispiel Schule und KI: Dass Künstliche Intelligenz das Schulsystem nicht nur herausfordert, sondern auch gehörig durcheinanderwirbelt, sollte längst klar sein. Doch im Bildungskapitel der neuen Regierung findet das kaum Niederschlag. Unter der Überschrift „KI-Offensive und Schulbuchaktion 2.0“ bleibt es bei Absichtserklärungen. Kurz zusammengefasst: Kinder und Jugendliche sollen nicht nur Apps nutzen, sondern sie verstehen, hinterfragen und selbst entwickeln.

Bleibt die Frage: Wie? Wann? Mit welchem Ziel? Ganz davon abgesehen: Ist es nicht eher so, dass Schülerinnen und Schüler – Digital Natives eben – ihren Lehrerinnen und Lehrern die Apps und Programme erklären könnten? Im Regierungsprogramm steht auch, dass digitale und KI-Kompetenzen in allen Schulstufen gestärkt und „noch stärker mit Mathematik sowie Computational Thinking“ verknüpft werden sollen. Falls jemand mit „Computational Thinking“ nichts anfangen kann: Es ist eine Denkweise, die sich an Prinzipien der Informatik orientiert. Oder einfacher gesagt: die Fähigkeit, Probleme so zu strukturieren, dass sie mit Computern effizient gelöst werden können. Bitteschön. Gern geschehen. Und überhaupt: In der AHS-Oberstufe soll der nächste logische Schritt folgen. Mehr digitale Bildung, mehr Informatik – als Fortsetzung der Digitalen Grundbildung in der Unterstufe. Klingt gut. Klingt modern. Aber auch hier bleibt die entscheidende Frage: Zählt das Verteilen von iPads in Schulen eigentlich schon als digitale Grundbildung? Oder geht da mehr?

Das Bildungskapitel ist ein Feuerwerk an Schlagworten: Kompetenz. Effizienz. Qualität. Flexibilität. Förderung. Es wimmelt von „Weiterentwicklung“ und „Evaluierung“. Von „Ausbau-Offensiven“ – etwa in der Elementarpädagogik. Von vollmundigen Versprechen: „Ganztägige Begabungsförderung“. „Stärkung“ – mal wieder – der „Resteschule“ Polytechnische Schule. Auch hier: viele Punkte, die schnellen, aber eben keinen nachhaltigen Applaus garantieren. Und doch bleibt zu hoffen, dass es mehr gibt als leere Phrasen. Denn wenn Bildung – wie in der Regierungserklärung erkannt – der „Rohstoff unseres Landes“ ist, dann reicht es nicht, ihn schönzureden.