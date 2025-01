Auch Benkos Schwester im Visier der Ermittler

Das geht aus der 38-seitigen „Anordnung der Festnahme“ hervor, die der Krone und News vollständig vorliegt. In dem Dokument heißt es wörtlich, es bestehe der dringende Verdacht, René Benko habe „am 23. September 2024 ein falsches Beweismittel, nämlich eine inhaltlich unrichtige Rechnung über den angeblichen, tatsächlich aber nicht erfolgten Verkauf von drei (…) verheimlichten Schusswaffen an die Forstgut Steiermark GmbH & Co KG, datiert mit 18. Oktober 2023“ in seinem Insolvenzverfahren vorlegen lassen – und zwar durch einen seiner Rechtsvertreter.

Bekanntlich gilt René Benko seit dem 9. März 2024 auch privat als zahlungsunfähig. Die Laura Privatstiftung der Familie Benko betreibt jedoch weiterhin unter anderem das in der Steiermark gelegene Stüblergut am Gaberl, das für 30 Millionen Euro erworben wurde, samt zugehörigem Jagdgebiet.

Benkos Schwester soll an dem „vorgeblichen Schusswaffenverkauf“ beteiligt gewesen sein. Laut Ermittlungsakten soll sie „zu einem noch festzustellenden Zeitpunkt im Zeitraum zwischen dem 25. Juni 2024 und dem 23. September 2024“ dazu beigetragen haben, dass die gefälschte Rechnung erstellt und an die Staatsanwaltschaft übermittelt wurde. Demnach habe sie „auf Anweisung des Genannten“ die inhaltlich unrichtige Rechnung ausgestellt und so die Vorlage an die Behörden ermöglicht, heißt es weiter.

Für René Benko und seine Schwester gilt die Unschuldsvermutung.